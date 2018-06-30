Порошенко зробив ще одну заяву щодо НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На сьогодні Україна робить незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО. І цей внесок має бути належним чином оцінений Альянсом. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Наша держава, український народ чітко визначився із своїм майбутнім – у сім’ї народів Вільного Світу", - зазначив Президент.
Він назвав завданням забезпечення входження України в трансатлантичну систему безпеки.
"Вже сьогодні ми робимо незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО. І цей наш внесок, наша самопожертва, мають бути належним чином оцінені Альянсом. У цьому питанні не має і не може бути вузьконаціональних інтересів. Це питання безпеки всього Вільного Світу", - наголосив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко раніше заявив про бажання, щоб до 2030 року Україна була членом Європейського Союзу і НАТО.
Також нагадаємо, Верховная Рада ухвалила закон про нацбезпеку з курсом на ЄС та НАТО. Порошенко назвав це ще одним кроком до членства в Альянсі.