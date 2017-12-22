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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Порошенко заявив про безпрецедентну підтримку України на міжнародній арені

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогоднішній день підтримка України і її незалежності на міжнародній арені є безпрецедентною. Про це заявив Президент України на заході з нагоди 100-річчя української дипломатії, передає кореспондент УНН.

Порошенко заявив про безпрецедентну підтримку України на міжнародній арені

"Недооцінки дипломатичного фронту Україна ніколи більше не допустить – наші з вами перемоги на цьому фронті є незаперечні. Підтримка України і її незалежності на міжнародній арені сьогодні є безпрецедентною з точки зору історії правди. Хоча разом з тим я далекий від того, щоб недооцінювати агресора, який як на дипломатичному, так і на військовому фронті бореться з нами. І, попри виграні дипломатичні битви, я хочу заявити, що війну ми з вами ще не виграли, але перемога точно у нас попереду", - заявив П.Порошенко.

Він додав, що перед дипломатами стоїть завдання, щоб успішна інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури "назавжди поставила крапку в спробах Москви повернути в свою, як вони вважають, сферу впливу".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що зробив рішучі кроки щодо посилення української угруповання на Донбасі.

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