Порошенко заявив про безпрецедентну підтримку України на міжнародній арені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогоднішній день підтримка України і її незалежності на міжнародній арені є безпрецедентною. Про це заявив Президент України на заході з нагоди 100-річчя української дипломатії, передає кореспондент УНН.
"Недооцінки дипломатичного фронту Україна ніколи більше не допустить – наші з вами перемоги на цьому фронті є незаперечні. Підтримка України і її незалежності на міжнародній арені сьогодні є безпрецедентною з точки зору історії правди. Хоча разом з тим я далекий від того, щоб недооцінювати агресора, який як на дипломатичному, так і на військовому фронті бореться з нами. І, попри виграні дипломатичні битви, я хочу заявити, що війну ми з вами ще не виграли, але перемога точно у нас попереду", - заявив П.Порошенко.
Він додав, що перед дипломатами стоїть завдання, щоб успішна інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури "назавжди поставила крапку в спробах Москви повернути в свою, як вони вважають, сферу впливу".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що зробив рішучі кроки щодо посилення української угруповання на Донбасі.