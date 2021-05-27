Порошенко заради бізнесу з Медведчуком допустив будівництво 75% "Північного потоку - 2" - експерт

"Друзі, хочу нагадати вам про те, що саме Петро Олексійович допустив будівництво 75% "Північного потоку - 2". І зробив він це, до речі, щоб торгувати з Медведчуком. Порошенко і його МЗС під керівництвом вірного Клімкіна доклали руку до цього процесу", - повідомив блогер.

За його словами, тепер прихильники "Гетьмана" намагаються підняти хвилю, мовляв, Зеленський погано бореться з укладанням трубопроводу, а ось Петя.

"Це, звичайно, повна Фантастика. Давайте згадаємо про те, що було насправді. Яких успіхів в боротьбі з "Потоком" домігся Петя. І МЗС Клімкіна, який на 3 місяці пережив свого президента і явно не був дуже успішний в стримуванні будівництва російської труби. А тепер цифри і Факти", - зазначив експерт.

Блогер нагадав, що сумарна довжина обох ниток "Потоку" - 2 468 кілометрів.

"На момент інавгурації Зеленського, що відбулася 20 травня 2019 року, було прокладено понад 50% трубопроводу - +1234 кілометра. Це цифри від 15 травня.

Далі - ще цікавіше. Кабмін Гройсмана разом з МЗС Клімкіна пропрацював аж до 29 серпня 2019 року. На той момент було прокладено 75% трубопроводу, або ж саме 1 885 кілометрів - інформація на 27 серпня. Але це статистика, а тут ще потрібно враховувати, що в каденцію Порошенка були проведені основні підготовчі роботи з будівництва "Північного потоку - 2"", - наголосив він.

Експерт звернув увагу на те, що укладалися договори з Європейськими підрядниками, такими як швейцарська Allseas Group.

"Було успішно розпочато будівництво ділянки на території Німеччини. І все це - відбулося до того моменту, як Зеленський отримав реальну можливість впливати на зовнішньополітичну ситуацію. Виходить, що саме "Гетьман" - призвів до того, що наша ГТС скоро стане нікому не потрібною? Виходить, це саме він - підвів українські інтереси? Знаєте, після останніх публікацій, теплого спілкування Порошенка з Путіним, його переговорів з Медведчуком, я абсолютно не здивований таким розвитком подій. Мало того - я думаю, що і будівництво 75% "Потоку" він допустив заради спільного бізнесу з Медведчуком. Але спроби обернути свій провал подвигом і повісити всіх собак на конкурента - це, звичайно, верх політичного цинізму", - констатував Михайло Шнайдер.