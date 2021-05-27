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Порошенко ради бизнеса с Медведчуком допустил строительство 75% “Северного потока - 2” - эксперт

Киев • УНН

 • 16585 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Экс-президент Украины Петр Порошенко допустил строительство 75% “Северного потока - 2” для того, чтобы торговать с Виктором Медведчуком. Об этом написал в Facebook блогер и политический эксперт Михаил Шнайдер, передает УНН.

Порошенко ради бизнеса с Медведчуком допустил строительство 75% “Северного потока - 2” - эксперт

“Друзья, хочу напомнить вам о том, что именно Петр Алексеевич допустил строительство 75% "Северного потока - 2". И сделал он это, кстати, чтобы торговать с Медведчуком. Порошенко и его МИД под руководством верного Климкина приложили руку к этому процессу”, - сообщил блогер.

По его словам, теперь сторонники "Гетьмана" пытаются раскачать волну, дескать, Зеленский плохо борется с укладкой трубопровода, а вот Петя.

“Это, конечно, полная Фантастика. Давайте-ка вспомним о том, что было на самом деле. Каких успехов в борьбе с "Потоком" добился Петя. И МИД Климкина, который на 3 месяца пережил своего президента и явно не слишком преуспел в сдерживании строительства российской трубы. А теперь цифры и Факты”, - отметил эксперт.

Блогер напомнил, что суммарная длина обоих нитей "Потока" - 2 468 километров.

“На момент инаугурации Зеленского, состоявшейся 20 мая 2019 года, было проложено более 50% трубопровода - 1234 километра. Это цифры от 15 мая.

Дальше - ещё интереснее. Кабмин Гройсмана вместе с МИДом Климкина проработал аж до 29 августа 2019 года. На тот момент было проложено 75% трубопровода, или же 1 885 километров - информация на 27 августа. Но это статистика, а тут еще нужно учитывать, что в каденцию Порошенко были проведены основные подготовительные работы по строительству "Северного потока - 2"”, - подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что заключались договора с Европейскими подрядчиками, такими как швейцарская Allseas Group.

“Было успешно начато строительство участка на территории Германии. И все это - произошло до того момента, как Зеленский получил реальную возможность влиять на внешнеполитическую ситуацию. Получается, что именно "Гетьман" - привёл к тому, что наша ГТС скоро станет никому не нужной? Получается, это именно он - подвел украинские интересы? Знаете, после последних публикаций, теплого общения Порошенко с Путиным, его переговоров с Медведчуком, я совершенно не удивлен таким развитием событий. Мало того - я думаю, что и строительство 75% "Потока" он допустил ради общего бизнеса с Медведчуком. Но попытки обернуть свой провал подвигом и повесить всех собак на конкурента - это, конечно, верх политического цинизма”, - констатировал Михаил Шнайдер.

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