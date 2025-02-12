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Порошенко вимагав врахувати інтереси росії, виступаючи за розміщення ЧФ рф в Криму

Порошенко вимагав врахувати інтереси росії, виступаючи за розміщення ЧФ рф в Криму

Київ • УНН

 • 23468 перегляди

Петро Порошенко лобіював Харківські угоди, які продовжували перебування чорноморського флоту рф ще на 25 років, задля отримання власного прибутку.

Петро Порошенко вимагав врахувати інтереси росії під час розміщення флоту рф в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму "Севморзаводі" у Севастополі, всупереч застереженням РНБО, пише УНІАН, передає УНН

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ЗМІ наводять слова Порошенка, де він пояснює необхідність підписання Харківських угод врахуванням інтересів росії. За його словами, Україна знайшла формулу, за якою було можливе стрімке зниження ціни на газ для України. Натомість, на думку Порошенка, росія запропонувала формулювання, яке давало їй можливість пояснити своєму населенню, чому вона пішла на таке, а з іншого — майстерно не створивши прецедент для інших країн".

"Що стосується угоди по Чорноморському флоту, то Росії потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант формули розрахунків і не створити прецедент для інших країн (стосовно перегляду ціни на газ)" - наводить слова Порошенка у інтерв’ю Мустафі Наєму після підписання Харківських угод "Закон і Бізнес".

Також, за даними видання, продовження розміщення ЧФ рф у Криму та підтримання економічних відносин з рф, було вигідно Порошенку задля отримання власного прибутку, зокрема на невигідних, в тому числі таких що загрожують державі Україні умовах. 

За інформацією журналістів, саме через це Порошенко на посту міністра і лобіював підписання Харківських угод, які в замін знижки на газ продовжували перебування чорноморського флоту рф ще на 25 років.

"Експерти також відзначають, що у цей час він тотально залежав від Росії бізнесом та заробітками у рф. Серед іншого, на той час він майже завершив угоду про купівлю "Севморзаводу", а тому мав особисту зацікавленість у продовженні перебування флоту рф у Криму для ремонту її кораблів", - зазначають у виданні та на підтвердження цитують самого Порошенка.

"Ось поясніть, чому ми відправляємо кораблі Чорноморського флоту рф на модернізацію не на заводи у Севастополі, а до країн НАТО? Адже на заводах Севастополя працюють у тому числі громадяни рф!", - наголошував Петро Порошенко в інтерв’ю "Эхо Москвы".

Такими діями Порошенко поширював російські наративи на шкоду державній та інформаційній безпеці України, надаючи допомогу рф, йдеться у публікації. 

"Порошенко вів підривну діяльності проти України, що призвело до укладення Угоди від 21.04.2010 (Харківської угоди) між Україною та рф, що спричинило нарощування особового складу, модернізацію військ, озброєнню, що були використані для окупації АР Крим та подальшого повномасштабного вторгнення рф до України. Тобто, П.Порошенко зробив усе для вторгнення рф в Україну та окупації Криму в 2014 році", - пише "Закон і Бізнес".

Раніше повідомлялось, що всупереч рішення РНБОУ, під час візиту до Москви в жовтні 2009 року Петро Порошенко на посаді міністра закордонних справ здав ЧФ росії, домовився із Лавровим та заклав основи для окупації Криму.

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: Киев как и Москва не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", — заявив тоді політик. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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