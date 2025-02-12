Петр Порошенко требовал учесть интересы россии при размещении флота рф в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережениям СНБО, пишет УНИАН, передает УНН.

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СМИ приводят слова Порошенко, где он объясняет необходимость подписания Харьковских соглашений учетом интересов россии. По его словам, Украина нашла формулу, по которой было возможно стремительное снижение цены на газ для Украины. Зато, по мнению Порошенко, россия предложила формулировку, которая давала ей возможность объяснить своему населению, почему она пошла на такое, а с другой - мастерски не создав прецедент для других стран".

"Что касается соглашения по Черноморскому флоту, то россии нужно было найти взаимоприемлемый вариант формулы расчетов и не создать прецедент для других стран (относительно пересмотра цены на газ)" - приводит слова Порошенко в интервью Мустафе Найему после подписания Харьковских соглашений „Закон и Бизнес".

Также, по данным издания, продолжение размещения ЧФ рф в Крыму и поддержания экономических отношений с рф, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли, в том числе на невыгодных, в том числе угрожающих государству Украина условиях.

По информации журналистов, именно из-за этого Порошенко на посту министра и лоббировал подписание Харьковских соглашений, которые в замен скидки на газ продлевали пребывание черноморского флота рф еще на 25 лет.

"Эксперты также отмечают, что в это время он тотально зависел от россии бизнесом и заработками в рф. Среди прочего, в то время он почти завершил сделку о покупке "Севморзавода", а потому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота рф в Крыму для ремонта ее кораблей", - отмечают в издании и в подтверждение цитируют самого Порошенко.

"Вот объясните, почему мы отправляем корабли Черноморского флота рф на модернизацию не на заводы в Севастополе, а в страны НАТО? Ведь на заводах Севастополя работают в том числе граждане рф!", - подчеркивал Петр Порошенко в интервью „Эхо Москвы".

Такими действиями Порошенко распространял российские нарративы в ущерб государственной и информационной безопасности Украины, оказывая помощь рф, говорится в публикации.

"Порошенко вел подрывную деятельности против Украины, что привело к заключению Соглашения от 21.04.2010 (Харьковского соглашения) между Украиной и рф, что повлекло наращивание личного состава, модернизацию войск, вооружению, которые были использованы для оккупации АР Крым и дальнейшего полномасштабного вторжения рф в Украину. То есть, П.Порошенко сделал все для вторжения рф в Украину и оккупации Крыма в 2014 году", - пишет „Закон и Бизнес".

Ранее сообщалось, что вопреки решению СНБОУ, во время визита в москву в октябре 2009 года Петр Порошенко в должности министра иностранных дел сдал ЧФ россии, договорился с Лавровым и заложил основы для оккупации Крыма.

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: Киев как и москва не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту"- заявил тогда политик.