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Порошенко на посаді міністра закордонних справ фактично здав Крим під Чорноморський флот росії (ВІДЕО)

Київ • УНН

 • 114265 перегляди

Оприлюднено відео пресконференції 2009 року, де Порошенко як глава МЗС заявив, що "Київ як і Москва не хочуть перегляду угод по Чорноморському флоту".

Петро Порошенко за часи роботи на посаді міністра закордонних справ України домовився із керівництвом рф та здав Крим під Чорноморський флот росії, заклавши передумови для окупації півострову. Видання "Закон і Бізнес" опублікувало відео спільної пресконференції 2009 року міністрів закордонних справ України та рф – Порошенка та Лаврова. На думку видання, це можна розглядати, як новий епізод державної зради з боку політика, пише УНІАН, передає УНН.

На опублікованому виданням відео, на той час міністр закордонних справ Петро Порошенко під час свого першого візиту до Москви у статусі очільника МЗС заявляє, що "Київ як і Москва не хочуть перегляду угод по Чорноморському флоту".

"ЗіБ" зазначає, що слова Порошенка під час перс-конференції суперечать рішенню РНБОУ від 16.05.2008 "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави", зокрема пп. "д", "е" п.16, які передбачали "підготувати у двомісячний строк та забезпечити внесення в установленому порядку законопроекту щодо припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації".

"Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно: Киев, как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", — цитує видання Порошенка, - "При цьому, за наявною інформацією, в 2009—2010 рр. Порошенко неодноразово отримував доповіді від СБУ, ГУР МО, Міноборони про проведення підривної діяльності ЧФ рф проти України. Проте, жодних заходів для припинення такої підривної діяльності та захисту інтересів держави Порошенко не вжив, а, навпаки, в числених інтерв’ю запевняв у вигідності підписання Харківських угод для України", - йдеться у матеріалі.

Редакція "Закону і Бізнесу" приводить експертний висновок наслідків діяльності Порошенка на посаді міністра у період з 9.10.2009 до 11.03.2010:

"Порошенко тотально залежав від росії. У той час він майже завершив угоду про купівлю "Севморзаводу", а тому мав особисту зацікавленість у продовженні перебування флоту рф у Криму для ремонту її кораблів. У період перебування на посаді міністра закордонних справ Порошенко безпосередньо брав участь у процесах, що передували укладенню Харківської угоди 21.04.2010, якою продовжили строк перебування рф на території України на 25 років, наслідки яких спричинили підрив обороноздатності України, втрату контролю над ЧФ, окупацію росією АРК та початку військової агресії проти України".

Також видання звертає увагу, що Порошенко мав особистий матеріальний мотив щодо підтримання економічних відносин з рф.

"Так, у 2001 році ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" придбала Липецьку кондитерську фабрику, яка до кінця 2016 року фактично виготовляла та реалізовувала на території рф продукцію "Рошен". У 2010 році Порошенко став власником майже 90% акцій ПАТ "Севморзавод". Маючи контроль над заводом, продовження розміщення чф рф у Криму та підтримання економічних відносин з рф, було вигідно Порошенку задля отримання власного прибутку зокрема на невигідних, в тому числі таких, що загрожують Україні, умовах", - пише "Закон і Бізнес".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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