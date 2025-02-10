Порошенко на посту министра иностранных дел фактически сдал Крым под Черноморский флот России (ВИДЕО)

ukenru
Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
07:59 • 36402 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 124820 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 145794 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 160530 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 162036 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 128364 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 131263 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131590 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128785 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128348 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине

10 февраля, 00:15 • 86935 просмотра
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы

10 февраля, 00:42 • 73146 просмотра
В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters

В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters

10 февраля, 01:53 • 32608 просмотра
На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

10 февраля, 03:02 • 81828 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 45278 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 167033 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 170583 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 180401 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 240094 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 250778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 45278 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 103110 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

9 февраля, 12:09 • 103171 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 160531 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 162037 просмотра
Актуальное
Порошенко на посту министра иностранных дел фактически сдал Крым под Черноморский флот России (ВИДЕО)

Порошенко на посту министра иностранных дел фактически сдал Крым под Черноморский флот России (ВИДЕО)

Киев  •  УНН

 • 2069 просмотра

Read in English

Была опубликована видеозапись пресс-конференции 2009 года, на которой Порошенко, будучи главой МИД, заявил, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

Пётр Порошенко во время работы на должности министра иностранных дел Украины договорился с руководством РФ и сдал Крым под Черноморский флот России, заложив предпосылки для оккупации полуострова. Издание "Закон и Бизнес" опубликовало видео совместной пресс-конференции 2009 года министров иностранных дел Украины и РФ - Порошенко и Лаврова. По мнению издания, это можно рассматривать как новый эпизод государственной измены со стороны политика, пишет УНИАН, передает УНН.

На опубликованном изданием видео, на тот момент министр иностранных дел Пётр Порошенко во время своего первого визита в Москву в статусе главы МИД заявляет, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

"ЗиБ" отмечает, что слова Порошенко во время пресс-конференции противоречат решению СНБО от 16.05.2008 "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", в частности пп. "д", "е" п.16, которые предусматривали "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации".

"Я хотел бы совершенно ответственно заявить: Киев, как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", - цитирует издание Порошенко, - "При этом, по имеющейся информации, в 2009—2010 гг. Порошенко неоднократно получал доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении подрывной деятельности ЧФ РФ против Украины. Однако, никаких мер для прекращения такой подрывной деятельности и защиты интересов государства Порошенко не принял, а, напротив, в многочисленных интервью заверял в выгодности подписания Харьковских соглашений для Украины", - говорится в материале.

Редакция "Закона и Бизнеса" приводит экспертное заключение о последствиях деятельности Порошенко на посту министра в период с 9.10.2009 по 11.03.2010:

"Порошенко был тотально зависим от России. В то время он практически завершил сделку по покупке "Севморзавода", а потому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота РФ в Крыму для ремонта ее кораблей. В период пребывания на посту министра иностранных дел Порошенко непосредственно участвовал в процессах, предшествовавших заключению Харьковского соглашения 21.04.2010, последствия которого привели к подрыву обороноспособности Украины, потере контроля над ЧФ, оккупации Россией АРК и началу военной агрессии против Украины".

Также издание обращает внимание, что Порошенко имел личный материальный мотив для поддержания экономических отношений с РФ.

"Так, в 2001 году ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" приобрела Липецкую кондитерскую фабрику, которая до конца 2016 года фактически производила и реализовывала на территории РФ продукцию "Рошен". В 2010 году Порошенко стал владельцем почти 90% акций ПАО "Севморзавод". Имея контроль над заводом, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержание экономических отношений с РФ, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли, в том числе на невыгодных, в том числе таких, что угрожают Украине, условиях", - пишет "Закон и Бизнес".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы