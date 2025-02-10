Порошенко на посту министра иностранных дел фактически сдал Крым под Черноморский флот России (ВИДЕО)

Пётр Порошенко во время работы на должности министра иностранных дел Украины договорился с руководством РФ и сдал Крым под Черноморский флот России, заложив предпосылки для оккупации полуострова. Издание "Закон и Бизнес" опубликовало видео совместной пресс-конференции 2009 года министров иностранных дел Украины и РФ - Порошенко и Лаврова. По мнению издания, это можно рассматривать как новый эпизод государственной измены со стороны политика, пишет УНИАН, передает УНН.

На опубликованном изданием видео, на тот момент министр иностранных дел Пётр Порошенко во время своего первого визита в Москву в статусе главы МИД заявляет, что "Киев, как и Москва, не хотят пересмотра соглашений по Черноморскому флоту".

"ЗиБ" отмечает, что слова Порошенко во время пресс-конференции противоречат решению СНБО от 16.05.2008 "О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства", в частности пп. "д", "е" п.16, которые предусматривали "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации".

"Я хотел бы совершенно ответственно заявить: Киев, как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту", - цитирует издание Порошенко, - "При этом, по имеющейся информации, в 2009—2010 гг. Порошенко неоднократно получал доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении подрывной деятельности ЧФ РФ против Украины. Однако, никаких мер для прекращения такой подрывной деятельности и защиты интересов государства Порошенко не принял, а, напротив, в многочисленных интервью заверял в выгодности подписания Харьковских соглашений для Украины", - говорится в материале.

Редакция "Закона и Бизнеса" приводит экспертное заключение о последствиях деятельности Порошенко на посту министра в период с 9.10.2009 по 11.03.2010:

"Порошенко был тотально зависим от России. В то время он практически завершил сделку по покупке "Севморзавода", а потому имел личную заинтересованность в продолжении пребывания флота РФ в Крыму для ремонта ее кораблей. В период пребывания на посту министра иностранных дел Порошенко непосредственно участвовал в процессах, предшествовавших заключению Харьковского соглашения 21.04.2010, последствия которого привели к подрыву обороноспособности Украины, потере контроля над ЧФ, оккупации Россией АРК и началу военной агрессии против Украины".



Также издание обращает внимание, что Порошенко имел личный материальный мотив для поддержания экономических отношений с РФ.

"Так, в 2001 году ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" приобрела Липецкую кондитерскую фабрику, которая до конца 2016 года фактически производила и реализовывала на территории РФ продукцию "Рошен". В 2010 году Порошенко стал владельцем почти 90% акций ПАО "Севморзавод". Имея контроль над заводом, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержание экономических отношений с РФ, было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли, в том числе на невыгодных, в том числе таких, что угрожают Украине, условиях", - пишет "Закон и Бизнес".