Порошенко визнав, що українці все ще не відчувають позитивних змін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко взнав, що українське суспільство втомлене, зневірене і все ще не відчуває позитивних змін. Про це він написав у своїй колонці "Мир та розвиток", яка була опублікована в спеціальному випуску "Новое время" та The Economist Світ в 2018, передає УНН.
“Втомлене і значною мірою зневірене суспільство все ще не відчуває позитивних змін. Що робити владі в такій ситуації? Працювати краще, виправляти помилки і дякувати за критику тим, хто найняв нас на цю роботу”, — написав Порошенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська молодь найбільше боїться війни і корупції — дослідження
Нагадаємо, згідно результатів опитування, проведеного центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова спільно з фондом “Демократичні ініціативи” імені І.Кучеріва, майже 70% українців вважають, що ситуація в Україні протягом року погіршилась.