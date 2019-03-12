Порошенко вирішив ввести нову людину до складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Петро Порошенко заявив, що підпише указ про призначення до складу Ради національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію по оборонній промисловості та військово-технічному співробітництву. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Сьогодні я підпишу указ про призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію по оборонній промисловості та військово-технічному співробітництву. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО”, - заявив Порошенко.
Крім того, Президент України Петро Порошенко звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією підготувати подання на звільнення голови Полтавської ОДА Валерія Головка та його першого заступника Андрія Пісоцького, через підозри НАБУ.
Як повідомляв УНН, РНБО доручила уряду зробити закупівлі в сфері оборонки більш прозорими.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.