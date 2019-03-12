Порошенко решил ввести нового человека в состав СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Петр Порошенко заявил, что подпишет указ о назначении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Сегодня я подпишу указ о назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, как будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - заявил Порошенко.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением подготовить представление на увольнение председателя Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого, из-за подозрений НАБУ.
Как сообщал УНН, СНБО поручил правительству сделать закупки в сфере оборонки более прозрачными.
Напомним, 5 марта национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.