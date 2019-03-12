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7 марта, 17:42 • 116591 просмотра

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7 марта, 15:45 • 119221 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119705 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149990 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116622 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141120 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Порошенко решил ввести нового человека в состав СНБО

Порошенко решил ввести нового человека в состав СНБО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Петр Порошенко заявил, что подпишет указ о назначении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Сегодня я подпишу указ о назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, как будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - заявил Порошенко.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением подготовить представление на увольнение председателя Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого, из-за подозрений НАБУ.

Как сообщал УНН, СНБО поручил правительству сделать закупки в сфере оборонки более прозрачными.

Напомним, 5 марта национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.

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