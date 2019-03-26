Порошенко розповів, хто є його головним опонентом на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко в ефірі програми “Свобода слова” заявив про те, що на президентських виборах України його головним опонентом є президент Росії Володимир Путін, повідомляє УНН.
“Хто є мій опонент? Мій опонент — Путін”, — заявив він.
Президент також наголосив на тому, що його союзником є український народ та висловив переконання у тому, що вибори в Україні будуть вільними, прозорими та чесними.
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Нагадаємо, упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні.
Напередодні виборів для запобігання провокацій охорону об’єктів зберігання боєзапасів та паливно-мастильних матеріалів було посилено.