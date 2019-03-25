Кремль дав команду готувати силові провокації на виборах в Україні - Порошенко

КИЇВ. 25 березня. УНН. Вища політична влада в Росії дала команду готувати силові провокації під час виборів Президента України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України, повідомляє кореспондент УНН.