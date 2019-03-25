Кремль дав команду готувати силові провокації на виборах в Україні - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вища політична влада в Росії дала команду готувати силові провокації під час виборів Президента України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України, повідомляє кореспондент УНН.
"Не забувайте, що Путін не змирився з поразкою своїх, він не збирається залишити Україну та українців у спокої... І розуміючи, що не здолають нас силою, вони хочуть узяти зараз реванш на виборах. З Кремля зараз надійшла команда готувати силові провокації", - зазначив Порошенко.
За його словами, складовими інформаційної війни, яку веде Кремль проти України, є аномально велика кількість кандидатів у президенти на чергових виборах. Про це, на думку Порошенка, свідчить будь-яке ток-шоу за участю кандидатів, що прагнуть "перетворити вибори на ярмарку брехні й лицемірства".
Наразі ж від російської влади надійшла команда досягнути кровопролиття в Україні під час вуличних зіткнень.
"Це спроба зірвати вибори. Їхня мета — щоб в Україні пролилася кров наших громадян. Професійні дії правоохоронців ламають цей сценарій. Не дали їм спровокувати ні у Черкасах, ні у Полтаві. Президент прямо до них ходить, і вони тікають від Президента", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні.
Напередодні виборів для запобігання провокацій охорону об'єктів зберігання боєзапасів та паливно-мастильних матеріалів було посилено.