Порошенко про членство в ЄС та вступ до НАТО: це перспектива явно не 2018 року

КИЇВ. 6 січня. УНН. Членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою, але це перспектива явно не 2018 року. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко у своїй колонці "Мир та розвиток", яка була опублікована в спеціальному випуску "Новое время" та The Economist Світ в 2018, передає УНН.