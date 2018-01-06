Порошенко про членство в ЄС та вступ до НАТО: це перспектива явно не 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою, але це перспектива явно не 2018 року. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко у своїй колонці "Мир та розвиток", яка була опублікована в спеціальному випуску "Новое время" та The Economist Світ в 2018, передає УНН.
"Членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано в Писанні, знати часи і строки, зазначу лише, що я твердо переконаний в її реалістичності", - написав Президент.
Крім того, Порошенко відзначив, що "Угода про асоціацію — дорожня карта подальших фундаментальних змін, які наблизять Україну до копенгагенських критеріїв членства в найпрестижнішому союзі світу".
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Він нагадав, що під час саміту Східного партнерства окреслив контури подальших проміжних кроків.
"Це — асоціація із Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС і Єдиного цифрового ринку. Секторальна інтеграція фактично перетворить східні кордони країни на кордони ЄС ще до того, як ми де-юре приєднаємося до ЄС", - додав Президент України.
Нагадаємо, уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.