Порошенко о членстве в ЕС и вступление в НАТО: это перспектива явно не 2018 года

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что "Соглашение об ассоциации - дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

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Он напомнил, что во время саммита Восточного партнерства очертил контуры дальнейших промежуточных шагов.

"Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны на границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - добавил Президент Украины.

Напомним, правительство уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018.