Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону", - написав Цеголко.
Нагадаємо, вже завершився процес обміну утримуваними особами між українською стороною і "ЛНР", останнім віддали 75 осіб.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.