Порошенко почав переговори з Туском
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко почав переговори з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це на своїй сторінці написав прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Почалися переговори з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском”, — написав Цеголко.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Як повідомляв УНН, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.
Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.