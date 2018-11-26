Порошенко начал переговоры с Туском
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом на своей странице написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Начались переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском", - написал Цеголко.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко начал телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16.00.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.