Порошенко побачив можливість не підвищувати ціни на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Петро Порошенко прогнозує можливість не підвищувати ціну на газ, у зв’язку із зміною оптової ціни на газових ринках, передає УНН.
"Поточна ситуація на ринку дає можливість стверджувати, зараз з’явилася ця аргументація, що буде можливість в травні ціни на газ не підвищувати", - сказав Петро Порошенко.
Глава держави зауважив, що послуговується відповідною інформацією, оприлюдненою НАК "Нафтогаз" і Урядом.
"На сьогоднішній день змінилися оптова ціна на газових ринках. Було відповідне повідомлення і українського Уряду, це зробив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, і повідомлення НАК "Нафтогаз", що ситуація дозволяє не підвищувати тарифи. І я буду твердо стояти на позиції, що сьогоднішня цінова ситуація, прибутковість НАК "Нафтогаз" і підвищення ефективності – бо ми менше почали споживати газу…", - сказав Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, "Нафтогаз" запропонував населенню газ за ціною, нижчою встановленої Кабміном.