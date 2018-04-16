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Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації". Про це повідомляє прес-служба Президента, передає УНН.

"Прийняття відповідних змін та доповнень сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи", - йдеться у повідомленні.

Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину.

Крім того, використання запропонованого у Законі вікового критерію та відмова від вживання терміна "статева зрілість" різко знизить ймовірність об’єктивного ставлення у провину, оскільки суб’єктивна сторона цього складу злочину вимагає від винного усвідомлення, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості. Водночас, фізіологічний (статевий) розвиток є індивідуальним і встановлення факту недосягнення потерпілою особою статевої зрілості не рідко вимагає спеціальних знань, а в окремих випадках є неможливим без проведення відповідної експертизи.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про дипломатичну службу, після чого його мають передати на підпис Президенту.

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