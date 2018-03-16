Порошенко назвав напад на Скрипаля посяганням на суверенітет Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Напад на російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля із застосуванням нервово-паралітичної зброї виробництва РФ є посяганням на суверенітет Великої Британії. Про це під час представлення нового командувача об’єднаних сил заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Хімічна атака в Великій Британії є шокуючим прикладом застосування російської нервово-паралітичної зброї на території іншої держави. Це є ніщо інше як посягання на суверенітет Великої Британії. Сьогодні влада Великої Британії чітко наголосила, що це зроблено за безпосередньої вказівки керівництва РФ. Від імені України я як Президент хочу заявити про нашу повну і беззастережну солідарність з народом Сполученого Королівства”, — підкреслив П.Порошенко.
Він додав, що цілком і повністю поділяє позицію, яка висловлена в спільній заяві керівників США, Великої Британії, Франції і Німечини.
“Наше послання Росії таке ж, як той меседж, що його в четвер озвучив британський міністр оборони — „замовчіть і забирайтеся геть“”, — резюмував П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін міг особисто віддати наказ про отруєння С.Скрипаля.