Порошенко назвал нападение на Скрипаля посягательством на суверенитет Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Нападение на российского экс-шпиона Сергея Скрипача с применением нервно-паралитического оружия производства РФ является посягательством на суверенитет Великобритании. Об этом во время представления нового командующего объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Химическая атака в Великобритании является шокирующим примером применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании. Сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по указанию руководства РФ. От имени Украины я как Президент хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", - подчеркнул П.Порошенко.
Он добавил, что целиком и полностью разделяет позицию, которая выражена в совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии из.
"Наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны - "замолчите и убирайтесь вон"", - резюмировал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении С.Скрипаль.