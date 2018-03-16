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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 18707 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35313 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40531 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 88334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Порошенко назвал нападение на Скрипаля посягательством на суверенитет Британии

Порошенко назвал нападение на Скрипаля посягательством на суверенитет Британии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Нападение на российского экс-шпиона Сергея Скрипача с применением нервно-паралитического оружия производства РФ является посягательством на суверенитет Великобритании. Об этом во время представления нового командующего объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Химическая атака в Великобритании является шокирующим примером применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании. Сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по указанию руководства РФ. От имени Украины я как Президент хочу заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства", - подчеркнул П.Порошенко.

Он добавил, что целиком и полностью разделяет позицию, которая выражена в совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии из.

"Наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны - "замолчите и убирайтесь вон"", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении С.Скрипаль.

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