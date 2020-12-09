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Pornhub змінює правила: сайт обмежив завантаження відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Порносайт Pornhub оголосив про зміну своїх правил. Відтепер, усі охочі не зможуть завантажувати відеозаписи, а також скачувати їх із сайту. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, передає УНН.

"Лише партнери з вмісту та учасники модельної програми зможуть завантажувати контент на Pornhub", - сказано у нових правилах на сайті.

Зазначається також, що з наступного року Pornhub запровадить процес перевірки, щоб будь-який користувач міг завантажувати вміст після успішного завершення протоколу ідентифікації.

"Ми видалили можливість для користувачів завантажувати контент з Pornhub, за винятком платних завантажень у рамках перевіреної модельної програми", - йдеться у нових правилах.

Крім того, платформа тепер використовуватиме технології CSAI Match і PhotoDNA для боротьби з поширенням відео з сексуальним насильством над дітьми, та Content Safety API для пошуку нелегальних відеозаписів.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу у березні Pornhub повідомив про надання безкоштовної підписки на перегляд порно до 23 квітня і закликав людей залишатися вдома на період карантину.

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