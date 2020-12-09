Pornhub меняет правила: сайт ограничил загрузку видео
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Порносайт Pornhub объявил об изменении своих правил. Отныне, все желающие не смогут загружать видеозаписи, а также скачивать их с сайта. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает УНН.
"Только партнеры из содержания и участники модельной программы смогут загружать контент на Pornhub", - говорится в новых правилах на сайте.
Отмечается также, что со следующего года Pornhub введет процесс проверки, чтобы любой пользователь мог загружать содержимое после успешного завершения протокола идентификации.
"Мы удалили возможность для пользователей загружать контент с Pornhub, за исключением платных загрузок в рамках проверенной модельной программы", - говорится в новых правилах.
Кроме того, платформа теперь будет использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA для борьбы с распространением видео с сексуальным насилием над детьми, и Content Safety API для поиска нелегальных видеозаписей.
Напомним, в начале пандемии коронавируса в марте Pornhub сообщил о предоставлении бесплатной подписки на просмотр порно до 23 апреля и призвал людей оставаться дома на период карантина.