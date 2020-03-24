Акції під час карантину: Pornhub надає безкоштовну підписку на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Порносайт Pornhub надає безкоштовну підписку на перегляд порно до 23 квітня і закликає людей залишатися вдома на період карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Pornhub в Instagram.
"Будьте вдома і допоможіть згладити криву інфікованих. Оскільки COVID-19 продовжує впливати на всіх нас, Pornhub вирішив продовжити Free Pornhub Premium у всьому світі до 23 квітня. Тож насолоджуйтесь, залишайтеся вдома і бережіть себе, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна знову опинилася на 16-му місці за кількістю переглядів на сайті Pornhub за підсумками 2019 року, обігнавши Росію.