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Україна потрапила у двадцятку країн, де найбільше дивляться порно

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна знову опинилася на 16-му місці за кількістю переглядів на сайті Pornhub за підсумками року, обігнавши Росію. Про це повідомляється в блозі Pornhub Insights, передає УНН.

Так, у 2019 році Україна знову потрапила до топ-20 країн за кількістю переглядів роликів на сайті Pornhub. Користувачі з України дивилися контент на сайті частіше, ніж у Таїланді, Росії, Аргентині та Швеції.

Повідомляється, що цього року найпопулярнішим пошуковим запитом став "секс", у той час як до цього найпопулярнішим був запит "аніме". Третє місце за кількістю пошукових запитів як і раніше займає "БДСМ".

США продовжує залишатися країною з найбільшим щоденним трафіком у Pornhub. На верхніх позиціях списку також Японія, Велика Британія, Канада, Франція і Німеччина.

Нагадаємо, торік Україна посіла 16-е місце в списку країн, де найбільше дивляться порно.

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