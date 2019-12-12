Украина попала в двадцатку стран, где больше всего смотрят порно

Так, в 2019 году Украина снова попала в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub. Пользователи из Украины смотрели контент на сайте чаще, чем в Таиланде, России, Аргентине и Швеции.

Сообщается, что в этом году самым популярным поисковым запросом стал "секс", в то время как до этого самым популярным был запрос "аниме". Третье место по количеству поисковых запросов по-прежнему занимает "БДСМ".

США продолжает оставаться страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. На верхних позициях списка также Япония, Великобритания, Канада, Франция и Германия.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 16-е место в списке стран, где больше всего смотрят порно.