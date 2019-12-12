Украина попала в двадцатку стран, где больше всего смотрят порно

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 52548 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 104820 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142778 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137329 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 172195 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116044 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113617 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110289 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132485 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украина попала в двадцатку стран, где больше всего смотрят порно

Украина попала в двадцатку стран, где больше всего смотрят порно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина снова оказалась на 16-м месте по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам года, обогнав Россию. Об этом сообщается в блоге Pornhub Insights, передает УНН.

Так, в 2019 году Украина снова попала в топ-20 стран по количеству просмотров роликов на сайте Pornhub. Пользователи из Украины смотрели контент на сайте чаще, чем в Таиланде, России, Аргентине и Швеции.

Сообщается, что в этом году самым популярным поисковым запросом стал "секс", в то время как до этого самым популярным был запрос "аниме". Третье место по количеству поисковых запросов по-прежнему занимает "БДСМ".

США продолжает оставаться страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub. На верхних позициях списка также Япония, Великобритания, Канада, Франция и Германия.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 16-е место в списке стран, где больше всего смотрят порно.

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