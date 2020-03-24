Акции во время карантина: Pornhub предоставляет бесплатную подписку на месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Порносайт Pornhub предоставляет бесплатную подписку на просмотр порно до 23 апреля и призывает людей оставаться дома на период карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Pornhub в Instagram.
"Будьте дома и помогите сгладить кривую инфицированных. Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Поэтому наслаждайтесь, оставайтесь дома и берегите себя, - говорится в сообщении.
Напомним, Украина вновь оказалась на 16-м месте по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам 2019 года, обогнав Россию.
Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd . So enjoy, stay home, and stay safe