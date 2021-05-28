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Пораненим від мін дітям з інвалідністю підвищать допомогу на 50%: закон очікує підпису Президента

Київ • УНН

 • 23927 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Законопроект про підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, які отримали її через поранення від вибухонебезпечних предметів, направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані з сайту парламенту.

Пораненим від мін дітям з інвалідністю підвищать допомогу на 50%: закон очікує підпису Президента

Деталі

Йдеться про законопроект “Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги” (№3573), його вже підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Документ підвищує розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, встановлюється лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я. Прикінцевими положеннями встановлено, що документ набуває чинності з 1 липня 2021.

За даними розробників цього урядового законопроекту, за результатами досліджень Данської Ради у справах біженців, 111 дітей поранено від мін або вибухонебезпечних предметів.

За попередніми розрахунками, обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис. грн щорічно.

Додамо

ВР збільшила соцдопомогу певним категоріям дітей з інвалідністю, ухваливши цей законопроект, 21 травня.

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