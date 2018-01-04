Попри звинувачення у фінансуванні тероризму, бізнес Рибалки активно розширюється

КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України підозрює снекову компанію "S.Group", що належить родині нардепа Сергія Рибалки у фінансуванні тероризму. Однак, попри ці звинувачення, а також низку кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків та ведення фіктивного підприємництва, снекова корпорація політика активно розширюється. Про це, зокрема, свідчать дані про пошук нових співробітників у різних регіонах країни, передає УНН із посиланням на інформацію сайту rabota.ua.