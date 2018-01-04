Попри звинувачення у фінансуванні тероризму, бізнес Рибалки активно розширюється
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України підозрює снекову компанію "S.Group", що належить родині нардепа Сергія Рибалки у фінансуванні тероризму. Однак, попри ці звинувачення, а також низку кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків та ведення фіктивного підприємництва, снекова корпорація політика активно розширюється. Про це, зокрема, свідчать дані про пошук нових співробітників у різних регіонах країни, передає УНН із посиланням на інформацію сайту rabota.ua.
Так, відповідно до оголошень порталу rabota.ua, снекова корпорація "S.Group" розшукує працівників у Києві, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Луцьку, Одесі та інших містах.
Зазначимо, що більше десятка оголошень про пошук працівників опубліковані вже цього 2018 року.
Спектр вакансій досить широкий. Зокрема, шукають водіїв, вантажників, торгових представників, пекарів, головних бухгалтерів, економістів та маркетологів.
Заробітну плату обіцяють конкурентну.
Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження проти службових осіб компаній S. Group. Їх підозрюють у фінансуванні тероризму, зокрема, через організацію збуту снеків на території ОРДЛО.
Два менеджери снеквого бізнесу Рибалки вже заарештовані. Також арешти накладені і на майно, і на вилучені під час обшуків гроші.
Раніше журналіст Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній S. Group з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.
Додамо, що бійці АТО через підозри про ведення Рибалкою бізнесу на окупованих територіях вимагають позбавити народного депутата мандату.