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Попри карантин, у школі будуть збережені весняні канікули

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Не зважаючи на продовжений карантин, у структурі навчального року будуть збережні весняні канікули для школярів. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

“Якщо на цьому тижні у вас передбачені канікули у структурі навчального року, то ми цю структуру зберігаємо. Тому на цей тиждень, коли у вас канікули, просимо менше, або загалом не передбачати завдань для наших учнів”, — наголосила Мандзій.

Нагадаємо, за інформацією МОН, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу — в травні або червні, учні повернуться до школи опрацьовувати пропущений матеріал.

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