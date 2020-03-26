Попри карантин, у школі будуть збережені весняні канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Не зважаючи на продовжений карантин, у структурі навчального року будуть збережні весняні канікули для школярів. Про це заявила у відеозверненні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
“Якщо на цьому тижні у вас передбачені канікули у структурі навчального року, то ми цю структуру зберігаємо. Тому на цей тиждень, коли у вас канікули, просимо менше, або загалом не передбачати завдань для наших учнів”, — наголосила Мандзій.
Нагадаємо, за інформацією МОН, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу — в травні або червні, учні повернуться до школи опрацьовувати пропущений матеріал.