Несмотря на карантин, в школе будут сохранены весенние каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Несмотря на продлён карантин, в структуре учебного года будут збережни весенние каникулы для школьников. Об этом заявила в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.
“Если на этой неделе у вас предусмотрены каникулы в структуре учебного года, то мы эту структуру сохраняем. Поэтому на эту неделю, когда у вас каникулы, просим меньше или вообще не предусматривать задач для наших учеников”, — отметила Мандзий.
Напомним, по информации МОН, учебный год в Украине закончится 1 июля. К этому времени — в мае или июне, ученики вернутся в школу обрабатывать пропущенный материал.