Попри карантин: на під’їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне ускладнення руху, незважаючи на те, що у місті введений карантин. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, Кільцева дорога, Відрадний проспект, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе, вулиця Саксаганського, вулиця Глибочицька, вулиця Жилянська, проспект Степана Бандери та проспект Героїв Сталінграда.
На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності та Броварському проспекті.
Рух на мостах Північному, Південному, мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому мосту ускладнено у сторону правого берега.
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 20 березня, істотних опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 18 градусів тепла.