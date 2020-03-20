Несмотря на карантин: на подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Валерия Лобановского, Кольцевая дорога, Отрадный проспект, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе, улица Саксаганского, улица Глубочицкая, улица Жилянская, проспект Степана Бандеры и проспект Героев Сталинграда.
На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности и Броварском проспекте.
Движение на мостах Северном, Южном, мосту Метро, мосту Патона и Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега.
Напомним, в Украине в пятницу, 20 марта, существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем достигнет 18 градусов тепла.