Від 3° морозу до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні у п'ятницю, 20 березня, істотних опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 18 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 березня в Україні істотних опадів не очікуємо, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.