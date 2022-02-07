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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Попереднє слухання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових відбудеться 18 лютого - адвокат

Попереднє слухання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових відбудеться 18 лютого - адвокат

Київ • УНН

 • 16949 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Справа про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне, фігурантами якого є кримськотатарський політик та активіст Наріман Джелял та активісти Азіз та Асан Ахтемові, надійшло у провадження підконтрольного Росії Верховного суду Криму. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його інформацією, попередні слухання призначено на 18 лютого.

“У цій справі силовиками було застосовано весь спектр „напрацювань“ останніх років. Катування електрикою, засекречені свідки, закриті судові процеси, навіть з питань запобіжного заходу та безліч інших заходів”, — зазначив юрист.

Полозов нагадав, що за звинуваченням Джелялова і Ахтемовим їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Він уточнив, що ніхто з них не визнає провини “в цій однозначно сфабрикованій кримінальній справі”.

Нагадаємо

15 грудня 2021 адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

25 січня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових. Вони залишаються у СІЗО як мінімум до 23 лютого.

Адвокат Микола Полозов зазначав, що Нарімана Джеляла тримають “у найжорстокішій ізоляції від зовнішнього світу”.

Азіз Ахтемов раніше повідомляв, що йому не доставляють усі листи. Також він скаржився на умови утримання у СІЗО.

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