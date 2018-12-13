Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За результатами 11 місяців 2018 року частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації сягнула майже 62%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
За даними ДФС, протягом січня-листопада з РФ імпортовано вугілля на майже 1,67 млрд доларів. Частка імпорту сягнула 61,91%.
Варто зауважити, що за весь минулий рік Україна купила у Росії вугілля на 1,5 млрд доларів.
Із США за 11 місяців імпортовано вугілля на понад 806 млн доларів. Частка імпорту становила 29,94%. З Канади Україна імпортувала вугілля на майже 128,6 млн доларів - 4,78%, а в інших країнах закупила ще на 90,8 млн доларів - 3,37%.
Нагадаємо, Україна збільшила імпорт вугілля на 15,5%.