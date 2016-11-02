Понад 6,5 млн грн вилучили у посадовців на Миколаївщині, підозрюваних у незаконному експорті зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції вилучили 6,8 мільйонів гривень у посадовців, які підозрюються у незаконному експорті сільськогосподарської продукції. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Встановлено, що посадові особи низки підприємств створили незаконну схему формування витратної частини підконтрольних компаній, легалізації сільгосппродукції, придбаної за готівковий розрахунок, з подальшим її експортом за межі України.
Для цього використовувалися документи на поставку сільгосппродукції від підприємств з ознаками фіктивності.
Фактично ці підприємства не мали можливості виростити і поставити товар в заявлених обсягах у зв’язку з відсутністю земельних ділянок, посівного матеріалу та інших засобів забезпечення зазначеного виду діяльності.
В результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків у вигляді ненадходження податків на суму понад 20 мільйонів гривень.
За результатами 13 обшуків, проведених на території Миколаївської та Кіровоградської областей, було вилучено понад 14 тисяч тонн насіння соняшнику, ячменю і пшениці на близько 133 мільйонів гривень, власниками якого є підконтрольні фігурантам кримінальних проваджень підприємства.
Окрім того, було вилучено 6,8 мільйона гривень готівкою, частина з яких була захована в трьох тайниках в міжстельовому просторі, а також документацію, електронні носії інформації, штампи, печатки, чекові книжки та чорнові записи.