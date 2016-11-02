Более 6,5 млн. грн изъяли у должностных лиц Николаевской области подозреваемых в незаконном экспорте зерна

Установлено, что должностные лица ряда предприятий создали незаконную схему формирования расходной части подконтрольных компаний, легализации сельхозпродукции, приобретенной за наличный расчет, с последующим ее экспортом за пределы Украины.

Для этого использовались документы на поставку сельхозпродукции от предприятий с признаками фиктивности.

Фактически эти предприятия не имели возможности вырастить и поставить товар в заявленных объемах в связи с отсутствием земельных участков, посевного материала и других средств обеспечения указанного вида деятельности.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб в виде непоступления налогов на сумму более 20 миллионов гривен.

По результатам 13 обысков, проведенных на территории Николаевской и Кировоградской областей, было изъято более 14 тысяч тонн семян подсолнечника, ячменя и пшеницы на сумму около 133 миллионов гривен, владельцами которого являются подконтрольные фигурантам уголовных производств предприятия.

Кроме того, было изъято 6,8 миллиона гривен наличными, часть из которых была спрятана в трех тайниках в межпотолочном пространстве, а также документацию, электронные носители информации, штампы, печати, чековые книжки и черновые записи.