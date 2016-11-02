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Более 6,5 млн. грн изъяли у должностных лиц Николаевской области подозреваемых в незаконном экспорте зерна

Киев • УНН

 • 6653 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции изъяли 6,8 млн. гривен у чиновников, которые подозреваются в незаконном экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что должностные лица ряда предприятий создали незаконную схему формирования расходной части подконтрольных компаний, легализации сельхозпродукции, приобретенной за наличный расчет, с последующим ее экспортом за пределы Украины.

Для этого использовались документы на поставку сельхозпродукции от предприятий с признаками фиктивности.

Фактически эти предприятия не имели возможности вырастить и поставить товар в заявленных объемах в связи с отсутствием земельных участков, посевного материала и других средств обеспечения указанного вида деятельности.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб в виде непоступления налогов на сумму более 20 миллионов гривен.

По результатам 13 обысков, проведенных на территории Николаевской и Кировоградской областей, было изъято более 14 тысяч тонн семян подсолнечника, ячменя и пшеницы на сумму около 133 миллионов гривен, владельцами которого являются подконтрольные фигурантам уголовных производств предприятия.

Кроме того, было изъято 6,8 миллиона гривен наличными, часть из которых была спрятана в трех тайниках в межпотолочном пространстве, а также документацию, электронные носители информации, штампы, печати, чековые книжки и черновые записи.

Украинские Национальные Новости

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