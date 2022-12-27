Понад 50 людей загинули внаслідок нових міжобщинних зіткнень у Південному Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Внаслідок нових міжобщинних зіткнень у Південному Судані загинули 56 мирних жителів, передає УНН.
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Конфлікт спалахнув між групами озброєної молоді з району Великого Пібора та сусіднього штату Джонглей.
«Конфлікт розпочався вчора (у понеділок) в районі Пібор. Він закінчився у вечірній час», - повідомив агентству Anadolu телефоном міністр інформації Великого Пібора Авраам Келанг Джіджі.
Уряд направив солдатів для захисту цивільних осіб, сказав Джіджі. Нападники викрали кілька стад великої рогатої худоби.
«Вони також напали на державні об’єкти. Вчора вони напали на військові казарми, вбили одного солдата та поранили 17 людей», - сказав він.
Додамо
Напад стався за кілька днів після того, як місія ООН у Південному Судані попередила про насильство з боку озброєних груп молоді та ополченців із двох районів.
Набіги на худобу, викрадення дітей та напади з помсти були основними джерелами конфліктів в Південному Судані протягом багатьох років.