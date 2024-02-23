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Понад 471 мільйон допомоги ЗСУ та державі від ПУМБ за два роки повномасштабної війни

Київ • УНН

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Понад 471 мільйон допомоги ЗСУ та державі від ПУМБ за два роки повномасштабної війни

Понад 471 мільйон допомоги ЗСУ та державі від ПУМБ за два роки повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк), який втратив чи не найбільше у фінансовому секторі через війну, ані на мить не зупиняв свою роботу і показав, що попри всі негаразди можна зростати й допомагати українській економіці, бізнесу та державі.

За 2 роки ПУМБ спрямував на допомогу Силам безпеки та оборони, волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни та інші соціальні ініціативи понад 471 мільйон гривень. Із них на підтримку захисників було виділено понад 169 мільйонів гривень.

Так, до Дня Незалежності України банком, його клієнтами та партнерами було проведено масштабний мегазбір, під час якого було зібрано 60 мільйонів гривень на 33 дрони дальнього радіусу дії "Морок", які вже нищать стратегічні об’єкти ворога.

Також завдяки власному проєкту банку з просування донорських ініціатив і допомоги пораненим "Ми однієї крові", що за цей час вже став своєрідною візитівкою ПУМБ, вдалося врятувати понад 90 тисяч життів.

Окремо треба відзначити найкращих і найпатріотичніших клієнтів ПУМБ, які за два роки задонатили на підтримку нашої армії та наближення нашої перемоги понад 500 мільйонів гривень.

"Незважаючи на те, що 24 лютого – це в першу чергу роковини невиправних втрат, невиправданої жорстокості та невичерпного горя, водночас це й річниця безмежного героїзму, приголомшливої стійкості та титанічної праці. Кожен українець на своєму місці зробив усе можливе, аби ми сьогодні могли називати себе вільною та незалежною державою з незламним народом. І український банківський сектор також не стоїть осторонь. Ми активно кредитуємо, допомагаємо, фінансуємо. Все для того, аби наблизити день нашої спільної Перемоги", – коментує результати роботи банку Голова Правління ПУМБ Сергій Черненко.

При цьому, незважаючи на втрати через війну, ПУМБ, як і раніше, вчасно сплачує всі податки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року ПУМБ сплатив понад 4,15 млрд грн податків і зборів до державного бюджету, увійшовши до п’ятірки найбільших платників податків серед українських банків. Це, безумовно, позитивно позначилося на стабільності фінансової системи країни та допомогло їй вистояти у ці скрутні часи.

До того ж ПУМБ активно підтримує і вітчизняний бізнес. Так, за два роки український бізнес було прокредитовано на 42 млрд грн. Зокрема, лише ФОПам було видано понад 559 млн грн кредитів.

2023 рік, як і 2022-й, показав, що українці – це нація, яку неможливо ані підкорити, ані зламати. Наша невтомна праця на спільну перемогу викликає захоплення. І наступний рік, яким би важким він не був, не змінить цього і стане ще одним кроком на шляху до перемоги, єдності та добробуту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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