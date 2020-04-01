Понад 40% українців мають достатньо захистних масок – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Половина українців виходить з дому кожного дня, при цьому тільки у 42% достатньо захистних масок. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
"42% зазначили, що мають захисні маски в достатній кількості, 39% – мають, але недостатньо, 19% – не мають взагалі. 57% заявили, що мають вдома дезінфікуючі засоби в достатній кількості, 29% – мають, але недостатньо, 14% – не мають. Захисні рукавиці в достатній кількості мають 40% респондентів, в недостатній – 23%, не мають взагалі – 37%", - йдеться у оприлюднених висновках.
Заначається, що частіше захисні та дезінфікуючі засоби використовують мешканці західних та центральних регіонів, містяни, жінки та молодші респонденти. Ті, що їх мають в достатній кількості, користуються ними частіше.
"Попри карантин, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 31% – один раз на день. Водночас 43% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 7% – взагалі намагаються не виходити. Частіше про високий рівень обмежень виходу з дому зазначали мешканці міст, жінки та найстарші опитані", - зазначають у соцгрупі.
Також головною причиною виходу на вулицю опитані зазначили похід в магазин за продуктами (73%). 28% – виходять через необхідність роботи, стільки ж – через похід в аптеку. По 5-7% зазначили, що виходять на вулицю, щоби прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами. По 3-4% виходять через зустрічі з друзями та знайомими, або задля візиту до лікаря.
Довідка УНН: в ході дослідження було опитано дві тисячі респондетів віком від 18 і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.
Нагадаємо, чоловік, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, сплатить 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину.