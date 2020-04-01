Более 40% украинцев имеют достаточно защитных масок - опрос

"42% отметили, что имеют защитные маски в достаточном количестве, 39% - имеют, но недостаточно, 19% - не имеют вообще. 57% заявили, что дома дезинфицирующие средства в достаточном количестве, 29% - имеют, но недостаточно, 14% - нет. Защитные перчатки в достаточном количестве имеют 40% респондентов, в недостаточной - 23%, не имеют вообще - 37%", - говорится в обнародованных выводах.

Заначаеться, что чаще защитные и дезинфицирующие средства используют жители западных и центральных регионов, горожане, женщины и молодые респонденты. Те, которые имеют в достаточном количестве, пользуются ими чаще.

"Несмотря на карантин, 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день. В то же время 43% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали жители городов, женщины и старшие опрошенные", - отмечают в соцгруппе.

Также главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). 28% - выходят из-за необходимости работы, столько же - из-за похода в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из-за встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.

Справка УНН: в ходе исследования было опрошено две тысячи респондетов в возрасте от 18 и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина.