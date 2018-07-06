Понад 4 тис. іноземців отримали українське громадянство з 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Указами Президента України прийнято до громадянства України протягом 2014-2018 років 4318 іноземців. Про це повідомили у Державній міграційній службі у відповіді на запит УНН.
За інформацією ДМС, зокрема, у 2014 році українське громадянство отримали – 1315 іноземців, у 2015 – 972, у 2016 – 836, у 2017 – 957 осіб.
При цьому, розповіли у відомстві, станом на травень 2018 року вже прийнято до громадянства України указами Глави держави 238 іноземців.
Крім того, як зазначається, протягом 2014-2018 років (станом на травень) набули громадянство України у спрощеному порядку за рішеннями територіальних органів ДМС 63 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, протягом останніх чотирьох років з українського громадянства вийшли 24 тис. осіб.