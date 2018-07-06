Более 4 тыс. иностранцев получили украинское гражданство с 2014 года

По информации ГМС, в частности, в 2014 году украинское гражданство получили - 1315 иностранцев, в 2015 - 972, в 2016 - 836, в 2017 - 957 человек.



При этом, рассказали в ведомстве, по состоянию на май 2018 уже приняты в гражданство Украины указами Главы государства 238 иностранцев.



Кроме того, как отмечается, в течение 2014-2018 лет (по состоянию на май) получили гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ГМС 63 тыс. человек.



Как сообщал УНН, в течение последних четырех лет с украинского гражданства вышли 24 тыс. человек.