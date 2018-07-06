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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 132658 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Более 4 тыс. иностранцев получили украинское гражданство с 2014 года

Более 4 тыс. иностранцев получили украинское гражданство с 2014 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Указами Президента Украины принято в гражданство Украины на протяжении 2014-2018 годов 4318 иностранцев. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответе на запрос УНН.

По информации ГМС, в частности, в 2014 году украинское гражданство получили - 1315 иностранцев, в 2015 - 972, в 2016 - 836, в 2017 - 957 человек.

При этом, рассказали в ведомстве, по состоянию на май 2018 уже приняты в гражданство Украины указами Главы государства 238 иностранцев.

Кроме того, как отмечается, в течение 2014-2018 лет (по состоянию на май) получили гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ГМС 63 тыс. человек.

Как сообщал УНН, в течение последних четырех лет с украинского гражданства вышли 24 тыс. человек.

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