Понад 300 викликів опрацювали патрульні в період свят у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З 31 грудня до 2 січня кропивницькі патрульні опрацювали 332 виклики, які надійшли на спеціальну лінію 102. Запобігли 13 випадкам бійок, попередили 29 конфліктних ситуацій, зупинили 5 водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомила прес-служба Управління патрульної поліції в Кіровоградській області.
“Інспектори забезпечили охорону громадського порядку у місцях скупчення людей, виявили 1 загублену людину, оформили 16 адміністративних матеріалів у сфері охорони громадського порядку та публічної безпеки”, — повідомили у прес-службі.
Крім того, охоронці порядку оформили 2 ДТП та склали 54 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
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Нагадаємо, поліція Донецької області у 2017 році викрила понад 300 бойовиків, з них 240 затримані, 61 - встановлені і оголошені в розшук.