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Російські хакери атакують: за липень в Україні зафіксували 203 кібератаки

Російські хакери атакують: за липень в Україні зафіксували 203 кібератаки

Київ • УНН

 • 119167 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У липні російські хакери здійснили 203 кібератаки на українські ресурси. Про це в Telegram повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інформує УНН.

Цитата

"Російські хакери продовжують атакувати Україну. Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки. Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України", - ідеться у повідомленні.

Доповнення 

У липні повідомляли, що протягом першого півріччя 2022 року російські хакери здійснили 1350 кібератак на українську інфраструктуру.

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки нейтралізувала понад тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України. Зокрема, запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту.

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