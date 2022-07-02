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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Запобігли витоку оборонної інформації через даркнет: СБУ з початку вторгнення рф нейтралізувала тисячу хакерских атак

Запобігли витоку оборонної інформації через даркнет: СБУ з початку вторгнення рф нейтралізувала тисячу хакерских атак

Київ • УНН

 • 176248 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки нейтралізувала більше ніж 1 тисячу хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України, зокрема, запобігла витоку оборонної інформації через даркнет і затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту. Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає УНН.

Деталі

Серед останніх спецоперацій - у Києві кіберфахівці СБУ знешкодили угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спецустанов сфери зв’язку та захисту інформації. Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу даркнет.

Також в Києві було нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ, тероборони і суспільно-політичну обстановку в столиці та в області.

У Донецькій області затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту. Також повідомлено про підозру одному з пропагандистів терористичної організації «днр».

У Вінницькій області нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку.

Нагадаємо

У Києві СБУ знешкодила агентурну групу головного управління генштабу збройних сил рф (гру), яка збирала розвіддані щодо оборони української столиці. У результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

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