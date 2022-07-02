Предотвратили утечку оборонной информации через даркнет: СБУ с начала вторжения рф нейтрализовала тысячу хакерских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. С начала полномасштабной агрессии рф Служба безопасности нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак против ІТ-систем стратегически важных объектов Украины, в частности, предотвратила утечку оборонной информации через даркнет и задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту. Об этом говорится в сообщении СБУ, передает УНН.
Детали
Среди последних спецопераций - в Киеве киберспециалисты СБУ обезвредили группировку, которая сбывала данные по оборонным предприятиям и спецучреждениям сферы связи и защиты информации. Полученные сведения они продавали через анонимную интернет-платформу даркнет.
Также в Киеве была нейтрализована российская агентура, разведывавшая оборонительные позиции ВСУ, терробороны и общественно-политическую обстановку в столице и в области.
В Донецкой области задержан корректировщик ракетных обстрелов. Злоумышленник собирал координаты перемещения техники и дислокации подразделений ВСУ в районе Бахмута. Также сообщено о подозрении одному из пропагандистов террористической организации «днр».
В Винницкой области нейтрализованы две преступные группировки, организовавшие нелегальную переправку за границу украинцев призывного возраста.
Напомним
В Киеве СБУ обезвредила агентурную группу главного управления генштаба вооруженных сил рф (гру), которая собирала разведданные по обороне украинской столицы. В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать оккупантов.