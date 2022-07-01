Розвідували позиції ЗСУ та закликали українців підтримати окупантів: у Києві затримали агентів гру рф

Цитата

"За даними СБ, ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів. При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "мдб лнр" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії рф. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Так, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх військових та правоохоронців. Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області відповідав за інформаційну-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, в тому числі гасла щодо підтримки окупантів. Для розгону ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи.

На цьому "напрямі" він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.